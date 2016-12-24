На бульваре Цаплина в Саранске высадили свыше 100 молодых деревьев

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Экологический субботник на бульваре состоялся по инициативе общественной организации «Терентич Тим».
Жители города пришли на субботник семьями и общими усилиями высадили более 100 молодых деревьев:
- 43 березы
- 40 саженцев можжевельника
- 26 рябин.
Как отмечают организаторы мероприятия, после работы всех участников, как всегда, ждал вкусный перекус.
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