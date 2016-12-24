На бульваре Цаплина в Саранске высадили свыше 100 молодых деревьев

Экологический субботник на бульваре состоялся по инициативе общественной организации «Терентич Тим».

Жители города пришли на субботник семьями и общими усилиями высадили более 100 молодых деревьев:

- 43 березы

- 40 саженцев можжевельника

- 26 рябин.

Как отмечают организаторы мероприятия, после работы всех участников, как всегда, ждал вкусный перекус.