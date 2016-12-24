В Мордовии бизнес-десант посетил Инсарский и Кадошкинский районы

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ, совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии, организовав вторую в этом году бизнес-встречу. На этот раз специалисты Центра посетили Инсарский и Кадошкинский районы.



Ставший традиционным «Бизнес-десант» нацелен на развитие компетенций у представителей бизнеса и информирование о доступных мерах государственной поддержки. Он реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».



На мероприятии обсудили важность развития молодежного и социального предпринимательства, поскольку молодые и амбициозные предприниматели могут стать двигателями инноваций и развития в регионе. Также были рассмотрены и меры господдержки для бизнеса.



Поддержка субъектов МСП подразумевает различные меры и программы от государства, направленные на стимулирование развития и роста таких предприятий. Среди них:



- льготные условия кредитования - предоставление доступных кредитов под низкий процент или сроками погашения, а также гарантии по кредитам

- обучающие программы и консультации - обучение и консультирование предпринимателей по вопросам управления бизнесом, маркетинга, финансов и другим аспектам

- упрощение процедур регистрации и лицензирования бизнеса - сокращение бюрократии и упрощение процедур для предпринимателей при открытии и ведении бизнеса

- создание специальных зон и площадок для размещения малого и среднего бизнеса - развитие индустриальных парков, бизнес-инкубаторов и других инфраструктур для поддержки предпринимательства

- субсидии и гранты - предоставление финансовой помощи для стартапов, развития производства, внедрения новых технологий и т.д.



Поддержка малого и среднего бизнеса от государства имеет важное значение для стимулирования экономического роста, увеличения занятости и содействия инновационному развитию.



В прошлом году в Инсарском районе два предпринимателя в Центре «Мой бизнес» получили микрозаймы на развитие бизнеса на сумму 3,25 млн рублей, а в Кадошкинском районе за тот же период получателями стали 5 человек. Сумма займов здесь превысила 9,8 млн рублей.



Еще один вопрос, который обсудили на «Бизнес-десанте» - финансовая грамотность. Она является ключевым фактором успешного управления финансами в бизнесе. Современные платежные технологии и система быстрых платежей также стали предметом дискуссии, ведь эффективные и удобные инструменты позволяют сэкономить время и ресурсы предпринимателя.



Вместе с амбассадорами и спикерами встречу посетила руководитель проекта Центра развития креативных индустрий. Программа объединяет предприятия и организации, работающие в областях дизайна, медиа, рекламы, архитектуры, моды, музыки, кино и других сфер, что способствует их взаимодействию, обмену опытом и совместной деятельности.



Работа ведется в разных возрастных категориях, и несовершеннолетние – не исключение. Специалисты помогли им разработать бизнес-идеи и рассказали, как уловить предпринимательскую жилку. По итогам встреч «Бизнес-десант» посетили 32 подростка.



Следующий выезд «Бизнес-десанта» в районы региона запланирован на середину мая.