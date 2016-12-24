Лицеисты из Мордовии завоевали награды Всероссийской олимпиады по технологии

Репортер

Ученики Республиканского лицея для одаренных детей завоевали две награды Всероссийской олимпиады по технологии.

Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, которая проводилась в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы для 364 старшеклассников из 76 регионов России.

Звание победителя завоевал 31 финалист, призерами стали 142 участника. Мордовию представляли 3 ученика Республиканского лицея для одаренных детей в номинации «Робототехника». Сергей Тундыков стал победителем олимпиады, Глеб Куслин - призером. 

Ребята в течение всего учебного года готовились к состязанию под руководством педагога дополнительного образования лицея Рушана Кадикина. 

Олимпиада состояла из 4 этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Каждый из них включает в себя три тура. На первом нужно ответить на теоретические вопросы, а также выполнить творческое задание. На втором туре ребятам предлагается выполнить несколько практических работ. Третий тур требует домашней подготовки: в ходе него участники презентуют свои проекты.

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады получили льготы при поступлении в высшие учебные заведения, которые соответствуют профилю олимпиады.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников по технологии проводится с 2000 года для учащихся 5-11 классов. С 2022/23 учебного года соревнование проходит по четырем профилям: «Техника, технологии и техническое творчество», «Культура дома, дизайн и технологии», «Робототехника» и «Информационная безопасность».

На церемонии закрытия организаторы объявили тему проектных работ следующего года: «Россия будущего: взгляд молодых».

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