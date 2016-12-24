90 елей с Выставки «Россия» высадили в парке «Ростокинский Акведук»

20 апреля в парке «Ростокинский Акведук» в Москве прошел субботник «Еловая аллея». Его участники высадили ели, которые до этого всю зиму украшали Международную выставку-форум «Россия».

Новый дом в рамках акции обрели хвойные красавицы из уникального проекта «Елки России», в рамках которого на главной аллее ВДНХ были размещены 90 живых голубых елей. 89 из них символизируют регионы Российской Федерации, а еще одна ель — саму Выставку. В декабре прошлого года их украсили к празднованию Нового года в соответствии с традициями и культурой всех регионов России. Деревья были украшены гирляндами, длина которых составила 36 километров. Совокупно на всех елках горели 360 тысяч огней.

«Такой уникальный проект был реализован впервые. Все 89 регионов России украсили елки, а Дирекция Выставки вместе с Рослесхозом бережно о них заботились. Каждый регион украсил деревья от всего своего сердца и в соответствии со своими культурными традициями. И сегодня здесь появляется новая аллея, которая будет олицетворять единство России, будет всем напоминать о нашей удивительной Выставке, которую уже посетили почти 11 миллионов посетителей», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Деревья разместились у входа в парк. В первой группе высажены две ели, символизирующие Выставку и столицу России, а остальные объединены по федеральным округам. У каждой из них установлены таблички с информацией о том, как были украшены ели на главной аллее Выставки. Вместе высаженные деревья образовали «Еловую аллею», которая станет наследием и напоминанием о Международной выставке-форуме «Россия» как о символе содружества и единства всех регионов страны.

«Это действительно очень хороший проект. Он играет объединяющую роль и показывает многообразие наших регионов, их культурное наследие. Проект дал возможность многим регионам увидеть и показать себя. Теперь эти ели будут служить еще не один десяток лет в парке «Ростокинский акведук»«, — сказал начальник управления науки и международного сотрудничества Рослесхоза Владимир Дмитриев.

В субботнике по высадке деревьев приняли участие сотрудники Дирекции Выставки и ВДНХ, представители Федерального агентства лесного хозяйства, Префектуры СВАО Москвы и общественного движения «Волонтеры леса». Наталья Виртуозова высадила девяностую ель, которая символизирует Выставку «Россия». А заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина посадила ель Белгородской области. «Это сильный регион, который, несмотря ни на что, достигает результатов и демонстрирует достижения», — подчеркнула она.

«Как мы и обещали в самом начале проекта «Елки России», когда мы открывали его вместе с Дедами Морозами со всей страны, ни одно дерево не пострадало. Теперь эта аллея станет наследием Выставки и будет радовать жителей и гостей Москвы. Надеюсь, что мы будем сюда приходить и с детьми, и с внуками», — сказала Анастасия Звягина.

Голубые ели — подарок Выставке от Федерального агентства лесного хозяйства. Они прибыли из Московской области, где их бережно выращивали много лет. Субботник стал частью масштабной работы по благоустройству территории парка «Ростокинский Акведук», в рамках которого также пройдет повторная экспертиза посадки елей на предмет приживаемости. В конце июня — начале июля планируется проведение торжественной Церемонии открытия «Еловой аллеи».

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 10 миллионов человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.