В саранской школе №1 открыли Парту Героя

19 апреля в саранской школе №1 состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски и Парты Героя в память о выпускнике, погибшем в ходе специальной военной операции.

Вадим Чалкин ушел на СВО добровольцем после объявления частичной мобилизации в начале октября 2022 года и принимал участие в военных действиях на Донбассе в составе 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары».

19 октября 2023 года на передовой был ранен, оказывая помощь сослуживцам, попавшим в окружение. Поздно вечером того же дня погиб при выполнении боевой задачи. Ему было 40 лет. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Вадим Чалкин награжден Орденом Мужества посмертно.

В ходе проведения торжественного мероприятия в исполнении ветерана боевых действий прозвучала песня «Черные гусары». Право открытия мемориальной доски было предоставлено родителям Вадима Чалкина.