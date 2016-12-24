Мордовия присоединяется к единому дню открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

Он пройдет 20 апреля в 79 регионах России и в 370 образовательно-производственных кластерах. В нашей республике выпускников школ и их родителей ждут 6 учебных заведений:

Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий

Саранский техникум пищевой промышленности

Саранский государственный промышленно-экономический колледж

Саранский электромеханический колледж

Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности

Рузаевский институт машиностроения МГУ им. Н.П. Огарева.

Участники мероприятия смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, возможностями обучения по практико-ориентированным образовательным программам и способами трудоустройства в ведущие компании региона.

Школьников ждут профессиональные пробы, квесты, мастер-классы и экскурсии по учебному заведению.