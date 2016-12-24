Мордовия присоединяется к единому дню открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

«Хочется жить, дышать, творить и идти вперед!»
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Он пройдет 20 апреля в 79 регионах России и в 370 образовательно-производственных кластерах. В нашей республике выпускников школ и их родителей ждут 6 учебных заведений:
Участники мероприятия смогут познакомиться с востребованными рабочими профессиями, возможностями обучения по практико-ориентированным образовательным программам и способами трудоустройства в ведущие компании региона.
Школьников ждут профессиональные пробы, квесты, мастер-классы и экскурсии по учебному заведению.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма