Предпринимателей Мордовии бесплатно научат создавать качественный видео-контент

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП, организовав мастер-класс по съемке коротких видео «reels» для самозанятых и индивидуальных предпринимателей с налогом на профессиональный доход.

Бесплатное занятие пройдет благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Субъекты МСП научатся делать качественный видеоконтент, который поможет представлять и продвигать свои услуги и продукцию.

Мастер-класс проведет опытный специалист в области съемки и монтажа видео «reels». Он поделится своими знаниями и секретами успешного создания коротких видеороликов.

Заявки на участие принимаются до 25 апреля 2024 года по ссылке: https://clck.ru/3ABCCq.

Количество мест ограничено!

Мастер-класс пройдет 15 мая 2024 года в 11-00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.

Подробности по телефону: 247-777.