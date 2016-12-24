В Темниковском районе пожилой водитель погиб в дорожной аварии

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По информации Госавтоинспекции республики, 18 апреля в Темниковском районе в 11.30 на автодороге недалеко от с. Митрялы 63-летний водитель автомашины «ВАЗ-21070» при движении со стороны села в направлении г. Темников, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.
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