Заместитель министра здравоохранения Мордовии ответил на вопросы жителей региона

19 апреля в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона.



Сейчас многие граждане испытывают трудности с записью на прием к врачам, а также с длительным временем ожидания посещения. Сергей Саушев напомнил, что есть несколько способов записаться к специалистам: через номер 122, колл-центр поликлиники, через личный кабинет на портале «Госуслуги». Прием узкими специалистами (окулист, оториноларинголог, хирург, невролог и другие) должен быть организован не позднее 14 дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.



Сергей Саушев подчеркнул, что с ноября 2023 года в столице республики врачи принимают до 20:00, в районах - до 18:00. Этот режим позволяет большему количеству пациентов попасть на прием.



Немало вопросов было задано о нехватке медработников. Сергей Саушев рассказал, что в целях устранения дефицита медицинских кадров и стабилизации кадрового потенциала Министерство здравоохранения Мордовии постоянно проводит мероприятия по обеспечению отрасли высококвалифицированными специалистами. Информация о вакансиях размещается на официальном сайте Минздрава РМ, направляется в центры занятости. Руководители медицинских организаций регулярно проводят работу с выпускниками учебных заведений. В Мордовии действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Они созданы для привлечения специалистов на работу в сельской местности.



Несколько конкретных вопросов по обеспечению лекарствами льготных групп населения будет рассмотрено Министерство здравоохранения республики в индивидуальном порядке.



В завершении было отмечено, что все поступившие вопросы, которые не были озвучены в прямом эфире, будут отработаны, авторы обязательно получат ответы.



Также вопросы можно задать по номеру 122 или по телефону приемной Министерства здравоохранения: 8 (8342) 32-91-02.