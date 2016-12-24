В Мордовии таксист прикарманил оружие пассажира

В Краснослободском районе таксист-частник будет в суде держать ответ за хищение охотничьего ружья и боеприпасов, принадлежавших загулявшему пассажиру.

По информации МВД по РМ, летом прошлого года 42-летний таксист на принадлежащем ему автомобиле взялся довести клиента до магазина. Пассажир в салон машины сел с зачехленным огнестрельным оружием.

В торговой точке частный извозчик по просьбе мужчины приобрел ему спиртное, после чего отвез его обратно домой. Клиент расплатился за услуги и вышел из автомобиля, забыв при этом на заднем пассажирском сиденье оружие и боеприпасы.

Таксист решил присвоить себе охотничье ружье марки «ИЖ-27 Е», 9 патронов калибра 16 мм и 8 патронов калибра 12 мм. Он хранил похищенное в чердачном помещение бани, расположенной на придомовой территории.

Когда оружейного вора вычислили, свою вину он признал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.