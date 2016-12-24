В Мордовии «молодогвардейцы» приняли участие в донорской акции

В преддверии национального дня донора волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» посетили Республиканскую станцию переливания крови. Добровольцы пришли, чтобы сдать кровь для тех, кто остро нуждается в помощи. Среди волонтеров – участница гуманитарной миссии «Молодой Гвардии» в Мариуполе Алина Спиркина.

По словам девушки, она не может оставаться равнодушной в ситуациях, когда людям необходима поддержка, поэтому она участвует в различных мероприятиях и акциях доброй воли. Алина неоднократно становилась донором и призывала молодежь республики следовать своему примеру.

- Своим примером мне хочется показать, что любая посильная помощь, которую человек готов оказать, обязательно вернется в твою жизнь частицей добра. За это время я приобрела много друзей, соратников, а вместе можно сделать гораздо больше, - отмечает Алина Спиркина.