Ветераны СВО из Мордовии участвуют в проекте «Время Героев»

В России запустили программу развития участников СВО «Время Героев», которая призвана сделать из них руководителей для органов власти и госкорпораций. Она реализуется по поручению Президента РФ Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Первые участники уже прошли тестирование. Действующие военнослужащие, которые не успели этого сделать, смогут присоединиться к оценочному этапу во время отпусков и увольнительных. В филиалах Президентской академии в Ростове-на-Дону, Москве, Симферополе и Воронеже будут развернуты пункты для тестирования. Каждый участник сможет выбрать удобную дату, время и место.

А предварительными результатами первого тестирования поделился руководитель блока оценочных мероприятий проекта «Время Героев» Павел Безручко.

«Из тех участников, которые были допущены, тестирование завершили около 80% – это отличный показатель, который свидетельствует об их высокой мотивации и подготовленности, – рассказал он. – Количество участников отбора, прошедших тестирование, которые в настоящее время находятся на передовой, ожидаемо оказалось достаточно велико. Мы изначально понимали, что наши военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, столкнутся с трудностями – это отсутствие устойчивой связи, других технических условий; для многих это и невозможность прибыть в дистанционные центры оценки ввиду активного участия в боевых действиях. Тем не менее число участников с передовой даже несколько превзошло ожидаемые цифры.

Уже сейчас могу сказать, что средние баллы, которые получили участники, довольно высокие. Это говорит как о значительном управленческом потенциале участников и ветеранов СВО, так и о высокой степени дисциплины: они смогли, несмотря на сложные условия, собраться, сконцентрироваться и пройти через этот этап».

Ознакомиться с подробным интервью о проведенном тестировании можно здесь: clck.ru/3AArra

На сегодняшний день от Мордовии в программе участвуют двое ветеранов. Один из них – Иван Волков из Краснослободска, который имеет за плечами большой опыт участия в военных действиях, а также работы в органах внутренних дел. После возвращений из зоны спецоперации Иван стал социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества», чтобы оказывать помощь другим ветеранам и семьям бойцов.

Второй участник – Константин Пронькин из Саранска, который одним из первых подал заявку на участие в программе. Он был призван на фронт в ходе мобилизации. Занимал должность командира роты, выполнял боевые задачи на Луганском и Донецком направлениях. В конце прошлого года вернулся домой после тяжелого ранения. Сейчас занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону СВО. К проекту присоединился, чтобы быть полезным своей стране.

Стать участниками программы «Время Героев» могут ветераны и действующие участники СВО с высшим образованием, опытом управленческой работы и не имеющие судимости. Заявки принимаются на сайте времягероев.рф. Также можно обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу: Саранск, ул. Полежаева, 113. Телефон: 8 (8342) 39-28-82.