«По полтосу каждому, нет?»

В Саранске водитель иномарки предлагал инспекторам ДПС взятку

Как сообщает МВД по РМ, при несении службы на маршруте патрулирования на проспекте 70-летия Октября в Саранске инспекторами ДПС для проверки была остановлена машина «Фольксваген Поло» под управлением 38-летнего водителя.

Не желая проблем с медицинским освидетельствованием на состояние опьянения, он пытался с помощью денег «разрулить» эту ситуацию. По коррупционной традиции, размер предлагаемой для полицейских взятки маскировался сленговыми выражениями – «полтос», «сотка» и т.п.

Несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности за данное деяние, водитель не прекращал попытки подкупа инспекторов ДПС. В его отношении был составлен административный материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Собранные материалы направлены в Следственный комитет по РМ , где после рассмотрения будет принято процессуальное решение.