В Саранске начнут отключать отопление только с 22 апреля

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О завершении в столице Мордовии 22 апреля отопительного сезона 2023-2024 гг. в Администрации города подписано соответствующее постановление.
Как отмечается, подача теплоснабжения в объекты социальной сферы городского округа Саранск и многоквартирные жилые дома, подключенные к сетям централизованного теплоснабжения, завершится постепенно после проведения испытания теплосетей, запланированных Мордовским филиалом «Т Плюс».
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