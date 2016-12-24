В Саранске начнут отключать отопление только с 22 апреля

Наш город

О завершении в столице Мордовии 22 апреля отопительного сезона 2023-2024 гг. в Администрации города подписано соответствующее постановление.

Как отмечается, подача теплоснабжения в объекты социальной сферы городского округа Саранск и многоквартирные жилые дома, подключенные к сетям централизованного теплоснабжения, завершится постепенно после проведения испытания теплосетей, запланированных Мордовским филиалом «Т Плюс».

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