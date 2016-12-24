Росгвардейцы Мордовии присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу»

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Личный состав Росгвардии по Республике Мордовия принял участие во всероссийской ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу». Росгвардейцы сдали кровь и ее компоненты для нужд республиканской станции переливания крови.
Перед началом процедур забора крови представители Росгвардии прошли все необходимые медицинские исследования и заполнили анкеты. Большинство из пришедших - доноры со стажем. По результатам медицинского обследования всех участников акции допустили к донации.
«Для сотрудников и военнослужащих нашего управления быть донором – дело чести. Каждый хочет внести свой посильный вклад в спасение жизни», - отметил офицер Росгвардии.
Медицинские работники выразили признательность сотрудникам ведомства за участие в донорском движении и пожелали добровольным участникам акции крепкого здоровья и успехов в службе.
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