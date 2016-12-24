В Мордовии в этом году от укусов клещей пострадали уже 12 человек

Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора РМ. По состоянию на 17 апреля с начала эпидемиологического мониторинга за инфекциями, передающимися клещами, в медицинские организации республики обратились 12 человек, пострадавших от укусов клещей - в том числе 6 детей.

Методом ПЦР исследовано на клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека 26 клещей, в том числе 6 клещей, снятых с людей. Боррелии не обнаружены.

В целях предупреждения возникновения и распространения заболеваний клещевым боррелиозом на территории республики будут проводиться акарицидные (противоклещевые) обработки перед началом функционирования летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения (парки, скверы). Запланировано обработать 325 га открытых территорий, в том числе 80,0 га физической площади территорий детских оздоровительных учреждений (территории пришкольных и загородных лагерей и санаториев).