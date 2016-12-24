Депутат Госдумы РФ Юлия Оглоблина провела прием жителей Мордовии

На приеме граждан в Саранске у депутата Госдумы РФ от Мордовии Юлии Оглоблиной разобрали вопрос, связанный с семьями бойцов СВО. Он коснулся взыскания алиментов на детей мобилизованных, которые по каким-либо причинам не получают выплаты за участие в СВО.



- Эту проблему на приеме подняли две женщины, для выяснения ситуации пригласили судебных приставов, представителей военного комиссариата. Убедились, что бойцы умышленно не хотели задерживать выплату алиментов на детей, вопрос застопорился из-за задержки зарплат самих бойцов. Взяли точечно этот вопрос на контроль, чтобы добиться положенных выплат бойцам и положенных алиментов их детям, - отметила депутат.



Также в ходе приема рассмотрели процедуру переноса сроков проведения капремонта многоквартирного дома в Краснослободске и разработку мер поддержки больных редким заболеванием – фенилкетонурией.

- Продолжаю тему, поднятую на приеме граждан в Зубово-Полянском районе. Там инициативная группа предложила построить многофункциональную спортплощадку для занятий велоспортом. Вместе с руководством администрации района и главой Федерации велосипедного спорта Мордовии определили план действий, - подчеркнула Юлия Оглоблина.