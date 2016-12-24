В Мордовии провели учения по ликвидации природных пожаров

В Темниковском районе прошли совместные учения по проверке готовности сил и средств Лесопожарного центра РМ и подсистемы РСЧС к чрезвычайным ситуациям, связанным с возникновением природных пожаров.

Как сообщает МЧС по РМ, перед началом учений на территории авиационной взлетно-посадочной полосы был проведен смотр техники и противопожарного оборудования, стоящих на вооружении Темниковского района.

По легенде, в диспетчерскую службу Темниковского территориального лесничества поступил сигнал о том, что неконтролируемый сельскохозяйственный пал подходит к лесному массиву. Первыми на борьбу с огнем выдвинулись силы и средства Темниковского участкового лесничества. Сотрудники лесопатрульной службы начинают тушение пожара при помощи ранцевых огнетушителей.

Далее к месту происшествия прибыла техника и личный состав Лесопожарного центра РМ. Так как очаг природного пожара принял значительные размеры, для его локализации по всему периметру была проведена опашка трактором МТЗ-82.

Из-за сильного ветра возникла угроза перехода пожара на населенный пункт и территорию Мордовского заповедника. В связи с чем были привлечены дополнительные силы и средства Темниковской лесопожарной станции.

Для определения зоны лесного пожара, а также выработки решений для его успешной локализации руководителем тушения была использована беспилотная авиационная система – квадрокоптер.

Отработка действий велась на 5 показательных участках. Одной из них была площадка, где по замыслу учений произошло воспламенение автомобиля из-за розлива горюче-смазочных материалов.

После ликвидации возгорания силами и средствами пожарно-спасательного подразделения ПСЧ №23, было проведено деблокирование условного пострадавшего личным составом Саранского поисково-спасательного отряда.

Благодаря грамотным действиям участников учений условный пожар был локализован и ликвидирован. Было отработано взаимодействие сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.