Республиканская служба крови получила благодарность Сергея Кириенко

Мордовская республиканская станция переливания крови получила благодарность первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.



Благодарность была объявлена коллективу станции «За активное участие в подготовке и проведении Всероссийской донорской акции «Поколение добра». Высокую награду представителям службы крови вручили в Москве, на площадке Международной выставки-форума «Россия».



«Всероссийская акция «Поколение добра» проходила с 5 февраля по 5 марта этого года. При поддержке Федерального медико-биологического агентства она охватила все регионы страны. Участники акции узнали о донорстве крови и ее компонентов, о работе Федерального регистра доноров костного мозга. Акция объединила настоящих патриотов, доноров, которые думают о будущем России, которые готовы прийти на помощь, спасти жизнь других людей», - рассказала и.о. главного врача республиканской станции переливания крови Людмила Фомина.



В республике в акции приняли участие 1198 человек. Среди них были студенты, сотрудники организаций, представители молодежных объединений. 56 человек вступили в Федеральной регистр доноров костного мозга.