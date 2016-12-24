В Мордовии перед судом предстанут два криминальных дровосека

В Мордовии суд определит меру ответственности двоим жителям Старошайговского района, 1960 и 1963 годов рождения, за браконьерскую вырубку 67 дубов.

Как сообщает МВД по РМ, в ходе расследования было установлено, что в 2022 году обвиняемые получили разрешение производить в определенном объеме лесозаготовку берез и осин на делянке, расположенной в селе Старые Авгуры Краснослободского района.

Но лесорубы решили этим не ограничиваться и под шумок в период с марта по октябрь 2022 года совершили также незаконную вырубку 67 дубов. Деревья находились в границах выделенных им участков и более половины из них относились к категории семенных. Древесину один из фигурантов вывез к себе в хозяйство для использования в личных целях.

В результате незаконных действий Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ был причинен материальный ущерб на сумму более 2,7 млн рублей.

Вину в содеянном жители Старошайговского района признали в полном объеме. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору направлено в суд для рассмотрения по существу.