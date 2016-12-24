Житель Мордовии за удар бутылкой сядет на 2,5 года

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В Ковылкинском районе суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
При расследовании было установлено, что ночью 5 августа 2023 года мужчина находился около кальянной в городе Ковылкино. Увидев, что его приятель конфликтует с незнакомым ему ранее персонажем, он вмешался в драку. Находящейся в руке стеклянной бутылкой, фигурант ударил потерпевшего по голове.
Пострадавший с перелом лобной кости и сотрясением головного мозга был доставлен в районную больницу. Сотрудники полиции задержали виновника расправы по месту жительства. В отношении него была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
По информации МВД по РМ, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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