Житель Мордовии за удар бутылкой сядет на 2,5 года

В Ковылкинском районе суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

При расследовании было установлено, что ночью 5 августа 2023 года мужчина находился около кальянной в городе Ковылкино. Увидев, что его приятель конфликтует с незнакомым ему ранее персонажем, он вмешался в драку. Находящейся в руке стеклянной бутылкой, фигурант ударил потерпевшего по голове.

Пострадавший с перелом лобной кости и сотрясением головного мозга был доставлен в районную больницу. Сотрудники полиции задержали виновника расправы по месту жительства. В отношении него была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

По информации МВД по РМ, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.