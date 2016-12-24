В Мордовии сафари-парку объявлено предостережение за демонстрацию животных без соответствующей лицензии

В первой декаде апреля сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении выездного обследования установили, что в сафари-парке «Кречет» в Кочкуровском районе осуществляется деятельность по демонстрации животных на территории без лицензии, дающей право на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. В мероприятиях принимают участие и дети, которые контактируют с животными (олени, кабаны, кролики, лошади).

16 апреля данной организации Управлением Россельхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять необходимые меры. Как указывается, осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях без лицензии недопустимо и влечет наложение административного штрафа.