В Саранске начались работы по реконструкции площади на улице Гожувской

Скоро еще одно общественное пространство столицы Мордовии преобразится. Сейчас работы идут на улице Гожувской. Здесь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» началась реконструкция площади.

Этот объект для благоустройства жители Саранска выбрали в 2023 году во время рейтингового голосования. Площадь на улице Гожувской получила 17 тыс. голосов.

Сейчас ведутся демонтажные работы, строители разбирают старую сцену. Совсем скоро площадь украсят каштановые аллеи и клумбы с цветами. Здесь также обустроят торгово-развлекательную зону, детскую площадку с качелями и горками, место для отдыха горожан. Проведут современную систему освещения и установят новые фонари.

Какие общественные пространства реконструируют в 2025 году решается в эти дни. Жители Саранска и Рузаевки участвуют во Всероссийском рейтинговом голосовании и выбирают территорию для благоустройства. Сделать выбор можно до 30 апреля. Для этого нужно зайти на сайт 13.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги». Также голосовать помогают волонтеры, они работают на улицах и в других многолюдных местах.