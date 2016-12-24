В Мордовии еще одному бойцу ЧВК «Вагнер» вручили ветеранское удостоверение

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», житель Саранска Сергей Хрипунов принимал участие в спецоперации в качестве добровольца с сентября прошлого года. «Подписал контракт, поскольку хотел принести пользу Родине. Тем более что за плечами был армейский опыт - получил его в 2010-2011 годах в Хабаровске», - говорит он.



Сергей служил на Бахмутском направлении, был штурмовиком. Во время уличных боев был ранен в ногу осколочным снарядом, который перебил артерию. На точку эвакуации доставили сослуживцы. После лечения в госпитале демобилизовали. За участие в СВО он награжден медалью «За отвагу» и ведомственными наградами.



После возвращения домой Сергей обратился в филиал фонда «Защитники Отечества» по вопросу получения ветеранского удостоверения. При содействии социального координатора Риммы Янгляевой был собран пакет документов, который направлен в комиссию при Министерстве обороны РФ. Там вопрос был рассмотрен положительно, и 17 апреля Сергей получил заветный документ.

На вручение он пришел с будущей супругой Ириной. Ветеранское удостоверение в торжественной обстановке вручила и.о. руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Филиппова.



Ветерану уже помогли оформить выплаты и льготы. Также он намерен получить высшее образование в партнерском вузе, где планирует получить техническую специальность.