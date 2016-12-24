Заключенным мордовских колоний рассказали о возможности получить диплом за решеткой

Исправительные учреждения УФСИН по РМ посетила директор филиала «Библиотеки информационно-образовательных ресурсов» «УМНЕЙ» Галина Шикина.

В ходе визита она рассказала осужденным о возможности получения высшего и средне-профессионального образования, находясь в местах лишения свободы, порядок зачисления и необходимые документы при оформлении на обучение.

По завершении был проведен личный прием осужденных, в ходе которого Галина Шикина ответила на интересующие вопросы.