Ограждения саранских дорог отмоет КАМАЗ со щёткой

О применении в столице Мордовии нового оборудования для уборки улично-дорожной сети 17 апреля в телеграм рассказал мэр города Игорь Асабин.

«В рамках акции «Чистый город» в городском округе Саранск продолжаются работы по уборке улично-дорожной сети.

Для мытья металлических ограждений барьерного типа, расположенных на обочинах автомобильных дорог и мостовых сооружений, используется специальное навесное оборудование.

Особенности конструкции навесного оборудования на базе автомобиля КАМАЗ позволяют мыть дорожные ограждения барьерного типа как слева, так и справа. За счет специального насоса к щётке осуществляется подача воды.

Сегодня работы проведены на Александровском шоссе, ул. Серова, на Невском мосту и в р.п. Николаевка».