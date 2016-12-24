Ограждения саранских дорог отмоет КАМАЗ со щёткой

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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
О применении в столице Мордовии нового оборудования для уборки улично-дорожной сети 17 апреля в телеграм рассказал мэр города Игорь Асабин.
«В рамках акции «Чистый город» в городском округе Саранск продолжаются работы по уборке улично-дорожной сети.
Для мытья металлических ограждений барьерного типа, расположенных на обочинах автомобильных дорог и мостовых сооружений, используется специальное навесное оборудование.
Особенности конструкции навесного оборудования на базе автомобиля КАМАЗ позволяют мыть дорожные ограждения барьерного типа как слева, так и справа. За счет специального насоса к щётке осуществляется подача воды.
Сегодня работы проведены на Александровском шоссе, ул. Серова, на Невском мосту и в р.п. Николаевка».
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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
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