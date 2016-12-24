Артём Здунов оценил проводимый в Саранске ямочный ремонт дорог как неудовлетворительный

17 апреля в ходе рабочего совещания в Доме Республики обсуждалась тема ремонта дорог в столице Мордовии и республике.

В связи с исключением из состава Правительства Мордовии Игоря Фрейдина, руководитель региона назначил вице-премьера Батыра Эмеева куратором городского округа Саранск от Правительства РМ. В этом статусе зампред уже провел инспекцию городских дорог и пришел к неутешительному выводу - проводимая в столице Мордовии работа по ямочному ремонту дорог выстроена очень плохо.

«Ремонт проводится некачественно и незавершенными участками. Подрядчик объясняет это спецификой технологии. На самом деле таких технологий нет. Естественно это вызывает негатив со стороны жителей», - сказал Батыр Эмеев. Он также отметил, что в ближайшее время будут приглашены специалисты, которые смогут профессионально оценить и применяемую технологию, и ее результаты.

Мэр Саранска рассказал, что проведенные работы по ямочному ремонту пока подрядчику не оплачены.

«Нам надо, чтобы вы качественно сделали ремонт и в срок. Я вас предупреждаю, что если вы не завершите эти работы в срок или примете некачественное их выполнение, мы передадим дела в прокуратуру и больше разбираться в этом не будем. Происходит настоящее безобразие! За качество спросим с вас и мы, и общественность», - подчеркнул Артём Здунов. Кроме того, он заверил, что в ближайшее время лично оценит проводимые работы в ходе объезда городских территорий.

Также на совещании Глава Мордовии озвучил свое решение о том, что учетом стратегического значения дорожно-транспортной инфраструктуры, координацией вопросов строительства и ремонта дорог займется лично Председатель Правительства республики Дмитрий Поздняков.

А вопросы цифрового развития и связи, с учетом уровня влияния цифровых технологий на современную жизнь и их роль в обеспечении безопасности граждан и территорий, будет курировать заместитель Председателя Правительства РМ Алексей Ежов.

«Принимаемые структурные и кадровые решения нацелены, прежде всего, на четкое выполнение задач, поставленных перед нами Президентом страны», - подчеркнул Артём Здунов.