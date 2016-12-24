Мордовия присоединилась к Всероссийской акции «Верни Герою имя»

В Мордовии проходит Всероссийская акция «Верни Герою имя». В ее рамках активисты проводят субботники на мемориалах и обелисках, посвященных подвигу защитников Отечества. Главная цель мероприятий - сохранение памяти и формирование уважительного отношения у молодого поколения к истории Великой Отечественной войны и ее героям.

Например, в Чамзинском районе ребята из Юнармейского отряда имени Героя Советского Союза Тимофея Степановича Горячкина навели порядок на площади Вечного огня, возле памятника Неизвестному солдату. Они подмели площадь, вымыли мемориальные плиты, убрали сухую листву и мусор вокруг памятника.

А 18 апреля в 12:00 Всероссийский субботник пройдет на территории Мемориального кладбища в Саранске. Его участниками станут активисты движения «Волонтеры Победы», представители Юнармии и патриотического объединения «Поиск», студенты колледжей, сотрудники УФСИН России по РМ и т.д. Присоединиться к ним могут все желающие.

Ежегодно в рамках акции облагораживают тысячи памятников и благоустраивают захоронения участников Великой Отечественной войны. Также волонтеры знакомят участников субботников с историей памятного места и рассказывают о жизненном пути захороненного Героя.