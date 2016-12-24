Самозанятых Мордовии бесплатно научат тайм-менеджменту

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии, организовав очередной семинар для самозанятых «Тайм-менеджмент в разработке новых продуктов и услуг».
Мероприятие по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» направлено на развитие и продвижение продукции ручной работы и услуг, которые предоставляют самозанятые нашего региона.
Благодаря бесплатному интенсиву умельцы научатся исследовать потребности клиентов и пользователей, познакомятся с понятием прототипирование, узнают как его применять для получения пользовательской информации, уяснят способы генерации идей новых продуктов, услуг и сервисов, а также познакомятся с самыми известными техниками планирования времени в жизни и бизнесе.
Узнать и освоить методику «дизайн-мышления», которая является мощным рычагом в бизнесе, можно, посетив семинар для самозанятых «Тайм-менеджмент в разработке новых продуктов и услуг», который состоится 24 апреля в 11:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://clck.ru/3A8Rck
Подробности по телефону: 24-77-77.
Количество мест ограничено!
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