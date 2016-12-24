В Саранске сотрудники Госавтоинспекции доставили в больницу годовалого мальчика для оказания экстренной помощи

Как сообщает МВД по РМ, 14 апреля на маршруте патрулирования на улице Солнечной в Саранске к экипажу ДПС обратилась местная жительница. Она пояснила, что на остановке общественного транспорта находится женщина с маленьким ребенком, которому неожиданно стало плохо.

Старший лейтенант Кирилл Торчиков и лейтенант Никита Семин быстро подъехали к указанному месту и обнаружили там девушку вместе с маленьким сыном, который находился без сознания. Оперативно посадив маму с малышом в патрульный автомобиль, используя проблесковые маяки и звуковой сигнал, сотрудники Госавтоинспекции в кратчайшее время доставили их в детскую республиканскую больницу и передали в руки медиков.

Позже отец мальчика приехал в Госавтоинспекцию, чтобы лично поблагодарить инспекторов ДПС за их неравнодушие и своевременно оказанную помощь. Мужчина рассказал, что сейчас ребенок проходит медицинское обследование в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает.