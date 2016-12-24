Предприниматель Ольга Сорокина из Мордовии стала героиней сюжетов на федеральных каналах

О поддержке регионального бизнеса по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы рассказали на Первом канале в программе «Доброе утро». Предприниматель Ольга Сорокина из Мордовии попала в число героинь телепередачи.

На федеральном телевидении это уже второй сюжет об успешной бизнес-леди из Мордовии. Неделей ранее телеканал «Россия-1» также посвятил время рассказу о деловых достижениях Ольги Сорокиной.