В небе над Мордовией ПВО вновь сбили вражеский беспилотник

«Спасибо, что делаете мир ярче и добрее»
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«Уважаемые жители Мордовии!
Сегодня около 8 утра вражеским БПЛА вновь был атакован объект в Мордовии. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией нашей республики. Спасибо защитникам неба за работу!
Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия. Соблюдайте спокойствие, доверяйте только официальным источникам информации».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России