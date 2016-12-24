В небе над Мордовией ПВО вновь сбили вражеский беспилотник

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Уважаемые жители Мордовии!

Сегодня около 8 утра вражеским БПЛА вновь был атакован объект в Мордовии. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией нашей республики. Спасибо защитникам неба за работу!

Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия. Соблюдайте спокойствие, доверяйте только официальным источникам информации».