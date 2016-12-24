В МГУ им. Н.П. Огарева отметили Всероссийский день мордовских языков

Этот праздник ежегодно отмечается 16 апреля, в день рождения первого мордовского профессора Анатолия Рябова. По этому поводу на кафедре мордовских языков Мордовского госуниверситета прошел межрегиональный научно-практический семинар «Мокшанский и эрзянский языки – душа мордовского народа», а также развернулась интерактивная площадка.

На семинаре были проанализированы актуальные вопросы изучения мордовских языков, вопросы их цифрового представления в информационном пространстве, обзор современных информационных ресурсов, направленных на изучение, сохранение и популяризацию наследия мордовского народа, создание систем автоматического перевода, проверки правописания, интерактивных учебных программ, электронных словарей, инструментов для цифровой обработки текстов мордовских языков, их сохранения и популяризации.

«Нет сомнений, что родной язык – бесценное сокровище, носитель культурного кода, хранитель народных традиций, духовная ценность народа, наше мировоззрение. Долг каждого поколения – сохранение и развитие языков. На нашей республике лежит особая ответственность за то, чтобы сохранять мордовскую культуру, мокшанские и эрзянские языки, традиции мордовского народа. Наш семинар, все мероприятия, приуроченные к этому празднику – возможность выразить свою любовь и уважение к родным языкам», — подчеркнула проректор по учебной работе МГУ им. Н.П. Огарева Алина Маслова.

Кроме семинара филологический факультет подготовил интерактивную площадку. Песни на мокшанском и эрзянском языках исполнили участницы фольклорного коллектива «Нармоннят». Также студенты устроили мордовские посиделки, провели викторину про мордовские языки и танцевальный флэшмоб с элементами национальной хореографии. А в конце участники и гости праздника провели дегустацию национальных блюд.

«Какая душа мордовского народа? Она всегда открытая, искренняя, наполненная любовью к родным, друг другу, гостям, соседям. Но чтобы постоянно наполнять многогранную душу, нужно не забывать родной язык, традиции, обычаи, культуру, историю. Сегодняшнее выступление наших студентов говорит о том, что наше национальное многоголосье звучит, пользуется популярностью и вызывает интерес у самой широкой аудитории. Более сорока лет назад мы закончили филологический факультет Мордовского госуниверситета по направлению «Журналистика» и с тех пор очень благодарны за те качественные знания, которые нам дали преподаватели вуза. Кроме того, большой импульс к развитию национальных языков дает желание и помощь руководства Мордовии, в частности – Глава региона Артём Здунов, который очень ответственно относится к этому вопросу», — отметил первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Александр Карьгин.