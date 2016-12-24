Все инвестиционные площадки Мордовии теперь представлены на инвестиционной карте России

Министерство экономического развития России разработало единую инвестиционную карту, которая уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства форума-выставки «Россия» на ВДНХ.



Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ. Так, на карте представлены подробные данные о 272 свободных инвестиционных площадках Мордовии. В их число вошло 14 инвестплощадок ТОР «Рузаевка», а также информация о 134 земельных участках и 138 зданиях и сооружениях.



Здесь же дается обширная информация по действующим мерам поддержки и тарифам, а также указываеются более 90 параметров каждой инвестиционной площадки. Можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения.