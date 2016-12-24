Благоустройство бульвара Горшкова в Рузаевке обернулось возбуждением уголовного дела

В Мордовии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о подделке документов при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

По информации прокуратуры РМ, в ходе проверки было установлено, что весной 2023 года администрацией городского поселения Рузаевка организован аукцион на выполнение работ по благоустройству участка бульвара Горшкова.

Проверка показала, что победителем аукциона - ООО «Регион Строй» предоставлены несоответствующие действительности документы о наличии опыта исполнения договоров строительного подряда, обязательного для участия в конкурсных процедурах.

Кроме того, отсутствие у ООО «Регион Строй» необходимого опыта повлекло нарушение срока выполнения работ. В этой связи, межрайонным прокурором в отношении организации и ее генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении.

Что же касается подделки документов, материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).