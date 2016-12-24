Саранскую «Детскую пищевую станцию» наградили в Москве

В Москве состоялось торжественное награждение победителей третьего Национального органического конкурса. Мероприятие прошло на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Заслуженный диплом получила Саранская «Детская пищевая станция», которая стала победителем конкурса. Как отметил Глава Мордовии Артём Здунов, «Детская пищевая станция» - уже известный бренд. Это первый и единственный в России производитель органической кисломолочной продукции для малышей. В ассортименте - больше 30 наименований. Молочку «станции» знают и любят в стране. Очередная награда это подтверждает.

«Органическое сельское хозяйство - это направление, которым мы сегодня тоже можем по-настоящему гордиться. Наши производители активно стремятся развивать российский органический рынок. Мы видим и ценим ваш труд, поэтому наша задача - поддержать предприятия и познакомить как можно больше людей с натуральной и качественной продукцией», - сказал первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Национальный органический конкурс проводится под эгидой Совета Федерации ответственным Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Министерством сельского хозяйства РФ и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика».