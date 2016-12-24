В Саранске ведется ремонт молодежного центра

Скоро здание Мордовского республиканского молодежного центра преобразится. В рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование» проводится его капитальный ремонт.

Мордовия как победитель всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» получила больше 95 млн рублей. Часть этих средств и будет потрачена на капитальный ремонт молодежного центра.

Сейчас строители ведут демонтажные работы. По завершении ремонта на цокольном этаже обустроят «Квест-комнату» - это игровое пространство для профилактики деструктивного поведения молодых людей. На 2 и 5 этажах будут располагаться кабинеты сотрудников, дизайн которых впишется в общую концепцию пространств молодежного центра. 3 этаж – детская территория, там будут организованы занятия по программированию, 3D-моделированию и киберспорту. Отдельное пространство появится и у волонтеров, оно будет называться Добро.Холл.

Планируется завершить все работы к концу 2024 года.