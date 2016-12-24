В Ковылкино спасли при пожаре двоих малолетних детей

По информации МЧС по РМ, 16 апреля в 9 часов 24 минуты по системе 112 поступило сообщение от местной жительницы, что в городе Ковылкино на улице Лавочкина горит дом №5.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение частного дома на площади 48 кв.м.

В доме на момент возникновения пожара находились двое малолетних детей и гражданский муж их бабушки. Малышей совместными усилиями эвакуировали мужчина и женщина, вызвавшая пожарных.

Дети и мужчина с ожогами были госпитализированы. Причина происшествия устанавливается.