В Мордовии в настоящее время нет затопленных жилых домов и приусадебных участков

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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
По информации Госкомитета РМ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, на территории Мордовии паводковая обстановка стабилизировалась и остается контролируемой. На всех реках Мордовии наблюдается спад уровней воды.
На реке Мокша у города Темников сохраняется неблагоприятное гидрологическое явление - выход воды на пойму, при этом уровень воды за сутки понизился на 9 см.
Затопленных жилых домов и приусадебных участков на территории республики нет. Остаются затопленными 6 участков автомобильных дорог в 2 муниципальных районах, подтоплено 12 низководных мостов, в т.ч. 5 сельскохозяйственного назначения.
Организована работа 7 лодочных переправ в 3 районах, развернут 1 пункт временного размещения в Рузаевском районе, в котором находятся 7 человек, в том числе 3 детей.
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Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
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