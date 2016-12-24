В Мордовии в настоящее время нет затопленных жилых домов и приусадебных участков

По информации Госкомитета РМ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, на территории Мордовии паводковая обстановка стабилизировалась и остается контролируемой. На всех реках Мордовии наблюдается спад уровней воды.

На реке Мокша у города Темников сохраняется неблагоприятное гидрологическое явление - выход воды на пойму, при этом уровень воды за сутки понизился на 9 см.

Затопленных жилых домов и приусадебных участков на территории республики нет. Остаются затопленными 6 участков автомобильных дорог в 2 муниципальных районах, подтоплено 12 низководных мостов, в т.ч. 5 сельскохозяйственного назначения.

Организована работа 7 лодочных переправ в 3 районах, развернут 1 пункт временного размещения в Рузаевском районе, в котором находятся 7 человек, в том числе 3 детей.