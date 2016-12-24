Глава Рузаевского района ответил на вопросы жителей

16 апреля в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы жителей в прямом эфире отвечал Глава Рузаевского района Александр Юткин.

В этом году обстановка с весенним паводком в Рузаевском районе была напряженной. В ночь на 3 апреля произошел резкий подъем воды в реках Инсар и Пишля. Было затоплено 29 улиц - больше 300 домов. Спасатели эвакуировали 49 человек. Из них 12 переселили в пункт временного размещения.

Александр Юткин отметил, что сейчас ведется активная работа по устранению последствий паводка. Проводится оценка ущерба. Также предстоит организовать санитарную обработку мест подтопления. Что касается села Шишкеево, где размыло мост, то готовится экспертное заключения, по итогам которого будет составлена проектно-сметная документация для выделения средств на восстановление этого сооружения.

«Ситуация на контроле. Говорю спасибо спасателям, которые работали и дежурили круглосуточно. Они в должной степени проявили все свои профессиональные качества», - добавил Александр Юткин.

Вторая по значимости тема, которая волнует жителей Рузаевского района, это дороги.

«В последние годы мы взяли неплохие темпы по строительству и ремонту дорог. В район на эти цели поступает значительный объем средств. За это хочу выразить слова благодарности Главе Мордовии Артёму Алексеевичу Здунову и Правительству республики. Активно работаем в этом направлении по всем федеральным программам», - сказал Александр Юткин.

Он уточнил, что по национальному проекту «Безопасные качественные дроги» в этом году будет отремонтирована ул. Ленина в Рузаевке. Также по этому нацпроекту обновят дорожное полотно на ул. Байкузова в селе Мордовская Пишля. По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» сделают две дороги. Это ул. Гагарина в Совхозе Красное Сельцо и ул. Нагорная в селе Болдово.

В рамках прямого эфира была затронута и проблема бездомных собак. Глава Рузаевского района подчеркнул, что работа ведется в соответствии с действующим законодательством. Животных отлавливают, стерилизуют, лечат и возвращают в прежнюю среду обитания.

«На это тратятся значительные государственные средства - каждый год примерно 3 млн рублей. Сейчас, на мой взгляд, пришло время, когда нужно пересмотреть и усовершенствовать закон, касающийся бездомных животных. Потому что очевидно – ситуация в лучшую сторону не меняется. Сложный вопрос. Здесь нужно и общественность привлекать», - добавил Александр Юткин.

Также он пояснил, какая работа ведется в районе по решению проблем с водоснабжением. Рассказал и о подготовке к летнему сезону. Например, в районе будет работать 28 пришкольных лагерей, где детей ждет насыщенная программа. Благоустраивается Сузгарьевский водоем. Здесь обустроят пляж и будут созданы все условия для приятного отдыха. Приводятся в порядок и другие общественные пространства. Например, в Парке культуры и отдыха в Рузаевке появится новый аттракцион.

Александр Юткин напомнил, что сейчас идет Всероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году. Оно продлится до 30 апреля. От Рузаевского района участвуют два объекта - Музей боевой техники по ул. Луначарского и привокзальная площадь. Глава района призвал граждан активнее участвовать в голосовании и заметил, что важен каждый голос.

Полную версию прямого эфира можно посмотреть по ссылке - https://clck.ru/3A7Ywe.