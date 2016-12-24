В Саранске 66-летний ревнивец послал внука подпалить квартиру знакомой женщины

Как сообщает МВД по РМ, 14 апреля в 20.06 в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение о пожаре в квартире 56-летней местной жительницы, расположенной на первом этаже жилого дома по бульвару Эрьзи.

В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что в результате возгорания в жилище произошел взрыв.

В рамках проводимых мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД совместно с оперативниками УМВД России по го Саранск задержали причастных к поджогу. По словам 22-летнего подозреваемого, жителя Чамзинского района, преступление он совершил по просьбе своего 66-летнего деда, который таким способом на почве ревности решил отомстить знакомой.

Как выяснилось, вечером 14 апреля родственники приехали к дому, где проживает потерпевшая. Мужчина передал внуку пятилитровую емкость с бензином, спички и перчатки и сказал, чтобы он облил жидкостью подоконник, а затем поджег. Молодой человек выполнил указания, после чего они покинули место преступления.

В настоящий момент назначена пожарно-техническая экспертиза. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы.