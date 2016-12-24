Мордовия примет сборные команды 13 регионов на Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»

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Региональные этапы IX Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов подошли к концу во всех 14 регионах. По результатам соревнований сформированы региональные сборные для участия в окружном этапе олимпиады, который состоится 25-27 апреля в Саранске на площадке МГУ им. Н.П. Огарева.
В столицу Мордовии пожалуют сборные команды 13 регионов Приволжья. В окружном этапе олимпиады примут участие более 250 студентов из высших и средне-специальных учебных заведений. Олимпиада будет проводиться по следующим направлениям:
1. «Конкурс инженерных команд»
2. «Робототехника»
3. «Программирование БПЛА»
4. «Пилотирование БПЛА»
5. «Что? Где? Когда?»
6. «Парламентские дебаты».
Сборная Мордовии будет составлена из команд-победителей в своих номинациях, представляющих главным образом Мордовский государственный университет.
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