Предпринимателей Мордовии в игровой форме научат строить бизнес

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В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии, организовав бизнес-игру «Финансовые инструменты».
Мероприятие по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» направлено на развитие стратегического мышления, которое поможет открыть и развить клиентоориентированный бизнес.
Специалисты Центра в игровой форме научат серьезному делу – правильно строить и организовывать бизнес:
- как развить навыки принятия решений
- что такое безопасная среда для экспериментов и ошибок
- креативный и инновационный подход к решению задач.
Бизнес-игра «Финансовые инструменты» пройдет 25 апреля в 15:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14.
Принять участие могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/biznes-igra-finansovye-instrumenty/
Количество мест ограничено!
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