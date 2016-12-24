Предпринимателей Мордовии в игровой форме научат строить бизнес

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии, организовав бизнес-игру «Финансовые инструменты».

Мероприятие по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» направлено на развитие стратегического мышления, которое поможет открыть и развить клиентоориентированный бизнес.

Специалисты Центра в игровой форме научат серьезному делу – правильно строить и организовывать бизнес:

- как развить навыки принятия решений

- что такое безопасная среда для экспериментов и ошибок

- креативный и инновационный подход к решению задач.

Бизнес-игра «Финансовые инструменты» пройдет 25 апреля в 15:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, д. 14.

Принять участие могут субъекты малого и среднего предпринимательства. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://mbrm.ru/consulting-support/biznes-igra-finansovye-instrumenty/

Количество мест ограничено!