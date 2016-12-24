Водитель иномарки погиб в дорожной аварии на границе Мордовии

По информации Госавтоинспекции республики, 15 апреля в Темниковском районе в 19.53 на 3 км автодороги «п. Стеклянный – КПП №1 ЗАТО г. Саров» 32-летний водитель автомашины «Шевроле Лачетти», по предварительным данным, не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.