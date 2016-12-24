Благоустройство Зубовой Поляны пройдет при участии мордовской колонии №10

Репортер

В администрации Зубово-Полянского района состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие глава муниципального образования Владислав  Поршин, заместитель начальника УФСИН по РМ Сергей  Забайкин и руководство исправительной колонии №10. 

В ходе встречи обсуждались  вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества.

В результате была достигнута договоренность о заключении государственных контрактов на производство продукции для благоустройства Зубово-Полянского городского поселения.

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