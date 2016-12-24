Благоустройство Зубовой Поляны пройдет при участии мордовской колонии №10

В администрации Зубово-Полянского района состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие глава муниципального образования Владислав Поршин, заместитель начальника УФСИН по РМ Сергей Забайкин и руководство исправительной колонии №10.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества.

В результате была достигнута договоренность о заключении государственных контрактов на производство продукции для благоустройства Зубово-Полянского городского поселения.