Благоустройство Зубовой Поляны пройдет при участии мордовской колонии №10

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В администрации Зубово-Полянского района состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие глава муниципального образования Владислав Поршин, заместитель начальника УФСИН по РМ Сергей Забайкин и руководство исправительной колонии №10.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества.
В результате была достигнута договоренность о заключении государственных контрактов на производство продукции для благоустройства Зубово-Полянского городского поселения.
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