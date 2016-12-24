В Ковылкинском районе сразу 12 водителей лишились прав после проверки прокуратуры

По информации прокуратуры РМ, в Ковылкинском районе ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как выяснилось в ходе проверки, 12 жителей района имеют водительские права, невзирая на различные заболевания - наркомания (1 гражданин), органическое бредовое расстройство (1), легкая умственная отсталость (7), органическое поражение центральной нервной системы с умеренным интеллектуально-мнестическим снижением и эмоционально-волевыми нарушениями (1), шизотипическое расстройство (1), диссоциативное расстройство (1).

Управление транспортным средством лицами, страдающими такими заболеваниями, создают реальную угрозу возникновения ДТП и причинения вреда жизни и здоровью граждан, нанесению имущественного ущерба. В связи с этим, Ковылкинский межрайонный прокурор обратился в суд с исками в интересах неопределенного круга лиц о прекращении действия водительских права указанных граждан.

Требования прокурора судом были удовлетворены.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора о внесении частного определения главному врачу ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ», которому указано на необходимость соблюдения норм действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения при выдаче медицинских заключений, дающих право на получение водительских прав.