МГУ им. Н.П.Огарева поддержал премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Ведущий университет республики выступил партнером премии, включив ее в перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам высшего образования. Победители, призеры и лауреаты будут иметь право на получение 3 дополнительных конкурсных баллов за индивидуальные достижения.

Как отмечается, экологическую премию поддержали более 80 ведущих высших учебных заведений России. Это прекрасная возможность для ребят реализовать себя в актуальной и перспективной сфере жизнедеятельности. Сегодня профессия эколога крайне востребована и предприятиями, и государственными надзорными ведомствами.

Прием заявок на IV сезон премии продолжается до 1 мая. Все подробности на сайте: https://экологияделокаждого.рф