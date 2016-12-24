В Саранске проводится проверка по факту взрыва в квартире жилого дома

Как сообщает МВД по РМ, 14 апреля в 20.06 в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в доме по бульвару Эрьзи.

В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что в результате возгорания в жилище произошел взрыв.

В настоящий момент назначена пожарно-техническая экспертиза. По факту умышленного повреждения имущества проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.