В Саранске проводится проверка по факту взрыва в квартире жилого дома

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Как сообщает МВД по РМ, 14 апреля в 20.06 в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в доме по бульвару Эрьзи.
В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что в результате возгорания в жилище произошел взрыв.
В настоящий момент назначена пожарно-техническая экспертиза. По факту умышленного повреждения имущества проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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