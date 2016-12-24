В Саранске начались работы по реконструкции канализационных сетей Юго-Западной части города

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«Подрядная организация – ООО «РГ-Строй групп» (г. Казань) приступила к первому этапу работ по строительству канализационных сетей по ул. Серова от ул. Республиканская до КНС № 2 протяженностью 646,1 м/п.

Второй этап: по ул. Республиканская от ул. Серова до ул. Новопосадская, предусматривает строительство коллектора открытым способом вместо существующей трассы диаметром от 600 мм до 800 мм, подлежащей выведению из эксплуатации. Также предусмотрена замена сетей водоснабжения, попадающих в зону реконструкции канализационного коллектора по ул. Республиканская на участке от ул. Серова до ул. Новая.

Третий этап: строительство сети канализации по ул. Республиканская от ул. Новопосадская до ул. Гагарина протяженностью 1 131,3 м/п.

Подрядная организация приступила к разработке грунта в котловане под проектируемую камеру в районе КНС № 2.

Действующий коллектор на данном участке имеет диаметр 1000 м. Реконструкция подразумевает увеличение диаметра, в связи с учетом потенциальной нагрузки от застраиваемого частного сектора в поселках Ялга, Николаевка, Пушкино, а также канализования существующей индивидуальной жилой застройки на территории Кирзавода, ул. Транспортная, переулка Евсевьева, территории, ограниченной улицами: Мордовская, А. Невского, Пугачева, Мокшанская в г. Саранске.

Срок завершения работ - до декабря 2024 г.»