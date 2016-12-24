«Бизнес-десант» помог предпринимателям еще двух районов Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии, организовав бизнес-встречи в Чамзинском и Ардатовском районах.



Ставший традиционным «Бизнес-десант» нацелен на развитие компетенций у представителей бизнеса и информирование о доступных мерах государственной поддержки. Он реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

На мероприятии специалисты центра познакомили районный бизнес с мерами поддержки и стимулирования предпринимателей региона.

В частности, начальник отдела по работе с заемщиками Центра «Мой бизнес» Наталья Домнина рассказала о финансовой помощи для реализации новых проектов, модернизации производства и управлении финансами, специальных режимах и преференциях для поддержки развития малого и среднего бизнеса, изучении принципов эффективного управления денежными потоками, бюджетирование и контроле расходов. Также была затронута тема альтернативных источников финансирования, государственных программ поддержки и возможностей привлечения инвестиций. Узнали представители бизнеса и актуальную информацию о налогообложении и способах легального снижения налоговой нагрузки.

Стоит отметить, что в 2023 году в Чамзинском районе льготным кредитованием воспользовались 15 человек, на общую сумму свыше 36 млн рублей. А в Ардатовском районе – 5 человек, они получили займы на 7 с лишним миллионов рублей.

Спикеры центра подробно проинформировали об экспертной поддержке в вопросах управления, маркетинга, правовых аспектах деятельности, повышении квалификации и обучении предпринимательским навыкам, а также возможностях продвижения бизнеса, включая рекламные ресурсы.

В свою очередь, специалист Центра Инноваций Социальной Сферы Нина Савелькаева сообщила о поддержке социального предпринимательства в регионе:

- программах поддержки бизнес-проектов, нацеленных на решение социальных проблем

- создании условий для раскрытия потенциала молодых предпринимателей региона

- акселерационных программах.

Сертифицированный тренер Олеся Барсукова пообщалась с представителями бизнеса на тему обучения и менторской поддержки для развития новых бизнес-идей, различных образовательных программ. Затем грамотному ведению бизнеса она научила студентов местных образовательных учреждений. Ребята придумали свои бизнес-идеи, которые считают наиболее актуальными для своего населенного пункта.

«Бизнес-десант» познакомил предпринимателей с финансовыми инструментами и современными платежными решениями для бизнеса. Их озвучили эксперты регионального Отделения Банка России.

Система быстрых платежей предоставляет следующие преимущества:

- после подтверждения оплаты деньги зачисляются на счет мгновенно - сервис предлагает единое платёжное решение для всех каналов продаж: сайта, приложения, наружной рекламы, рассылки

- комиссия за прием безналичной оплаты через СБП составляет максимум 0,7% от суммы платежа, а для большинства категорий товаров и услуг - не превышает и 0,4%.

Такие бизнес-встречи организованы с целью поддержки и стимулирования предпринимательской активности в регионе, а также обмена опытом и знаниями между участниками. В следующий раз «Бизнес-десант» отправится в Инсарский и Кадошкинский районы. Встречи пройдут 17 апреля.